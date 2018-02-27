У МВС відзначають покращення ситуації з протидії торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про покращення ситуації з протидії торгівлі людьми. Про це сьогодні під час круглого столу в Києві заявив голова Нацполіції Серій Князєв, передає УНН.
"У минулому році ситуація з протидії торгівлі людьми покращилась і Україна вийшла із списку країн, де процвітала торгівля людьми. При цьому, в цьому списку Україна перебувала 4 роки поспіль", - сказав Князєв.
Він зазначив, що у минулому році в Україні було ліквідовано 29 злочинних угрупувань, які займались торгівлею людьми.
У той же час, у МВС зазначили зростання кількості кримінальних справ проти такого роду діяльності. Якщо у 2016 році було відкрито 115 кримінальних проваджень, то у 2017 році – 346, а в цьому році – 51.
Нагадаємо, у минулому році в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів.