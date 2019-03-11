В МВД рассказали, как получить индивидуальные номерные знаки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел рассказали, как получить номерные знаки ТС, изготавливаемых по индивидуальному заказу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главного сервисного центра МВД Украины.
Для заказа индивидуального номерного знака владелец транспортного средства (юридическое или физическое лицо) или уполномоченное собственником лицо лично подает в территориальный сервисного центра МВД пакет документов.
Владелец индивидуального номерного знака может перезакрепить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его другому владельцу.
После перезакрепления индивидуального номерного знака проводится перерегистрация транспортного средства.
Последовательность действий получателя услуги:
• представление в административный орган полного комплекта документов, необходимого для изготовления индивидуальных номерных знаков;
• осуществление оплаты за предоставление государственной услуги;
• получение комплекта индивидуальных номерных знаков в ГСЦ МВД.
В ведомстве добавили, срок предоставления услуги - один месяц.
Напомним, в процедуре заказа и перезакрепления ИНЗ ( индивидуальный номерной знак) произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги.