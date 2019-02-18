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В Україні спростили процедуру замовлення індивідуальних номерних знаків

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В процедурі замовлення та перезакріплення ІНЗ (індивідуальний номерний знак) відбулися зміни, що допоможуть громадянам мінімізувати витрати часу, пов‘язані з отриманням послуги. Про це повідомляє прес-служба головного сервісного центру МВС України, передає УНН.

“12 лютого 2019 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2018 № 1058 „Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників“. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників (або індивідуальних номерних знаків, далі — ІНЗ). В процедурі замовлення та перезакріплення ІНЗ відбулися зміни, що допоможуть громадянам мінімізувати витрати часу, пов‘язані з отриманням послуги”, — йдеться у повідомленні.

Раніше власнику ІНЗ потрібно було обов’язково з’явитись в Головному сервісному центрі МВС або територіальному сервісному центрі МВС, а тепер процедуру замовлення ІНЗ громадянин може пройти або в зручному за розташуванням територіальному сервісному центрі МВС (незалежно від місця його реєстрації — ред.), або користуючись онлайн-послугами власного Електронного кабінету водія.

“Особиста присутність замовника ІНЗ або юридично уповноваженої ним особи в Головному сервісному центрі МВС необхідна лише наприкінці процедури отримання ІНЗ — коли громадянин забирає вже готовий номерний знак”, — додали у сервісному центрі.

Також спростилася процедура перезакріплення ІНЗ. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу, подавши до будь-якого територіального сервісного центру МВС пакет необхідних документів. Раніше перезакріплення здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати виключно в Головному сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня оновлять формат документу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану.

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