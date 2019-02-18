В Украине упростили процедуру заказа индивидуальных номерных знаков

"12 февраля 2019 года вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Украины от 26.12.2018 № 1058 "О внесении изменений в Порядок заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев". Этот порядок устанавливает единые требования к заказу, изготовления, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев (или индивидуальных номерных знаков, далее - ИНЗ). В процедуре заказа и перезакрепления ИНЗ произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги", - говорится в сообщении.

Ранее владельцу ИНЗ нужно было обязательно появиться в Главном сервисном центре МВД или территориальном сервисном центре МВД, а теперь процедуру заказа ИНЗ гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД (независимо от места его регистрации - ред.), или пользуясь онлайн-услугами собственного электронного кабинета водителя.

"Личное присутствие заказчика ИНЗ или юридически уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходима лишь в конце процедуры получения ИНЗ - когда гражданин забирает уже готов номерной знак", - добавили в сервисном центре.

Также упростилась процедура перезакрепления ИНЗ. Владелец индивидуального номерного знака может перезакрипить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав к любому территориальному сервисному центру МВД пакет необходимых документов. Ранее перезакрепления осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД.

Напомним, в Украине с 1 мая обновят формат документа, подтверждающий успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния.