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З травня про технічний стан транспорту свідчитимуть радіомітки

З травня про технічний стан транспорту свідчитимуть радіомітки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні з 1 травня оновлять формат документу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану. Відтепер інформація зберігатиметься у форматі радіомітки, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

З травня паперовий бланк протоколу буде видаватися суб’єктами здійснення обов'язкового технічного контролю в комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації, яку власник транспорту зобов’язаний закріпити в правій верхній частині вітрового скла із внутрішнього боку.

Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК і полегшить роботу контролюючих органів: інформацію з самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації будуть зчитувати з відстані.

Зміни щодо проведення ОТК затверджені постановою Кабміну від 23 січня, що бцла опублікована 7 лютого цього року. Документ набуває чинності через три місяці з моменту публікації.

Якщо власник транспорту отримав бланк протоколу ОТК до набрання чинності постанови, то зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення строку його дії.

Раніше УНН повідомляв, що у Києві почали евакуювати тимчасово затримані автівки

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