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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72814 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99500 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133160 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131159 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125736 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162890 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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С мая о техническом состоянии транспорта будут свидетельствовать радиометки

С мая о техническом состоянии транспорта будут свидетельствовать радиометки

Киев  •  УНН

 • 19621 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине с 1 мая обновят формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Отныне информация будет храниться в формате радиометки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.

С мая бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления обязательного технического контроля в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации, которую владелец транспорта обязан закрепить в правой верхней части ветрового стекла с внутренней стороны.

Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК и облегчит работу контролирующих органов: информацию с самоклеющейся метки радиочастотной идентификации будут считывать на расстоянии.

Изменения по проведению ОТК, утвержденные постановлением Кабмина от 23 января, опубликованным 7 февраля этого года. Документ вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

Если владелец транспорта получил бланк протокола ОТК до вступления в силу постановления, то сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве начали эвакуировать временно задержаны машины.

Украинские Национальные Новости

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