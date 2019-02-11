С мая о техническом состоянии транспорта будут свидетельствовать радиометки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине с 1 мая обновят формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Отныне информация будет храниться в формате радиометки, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
С мая бумажный бланк протокола будет выдаваться субъектами осуществления обязательного технического контроля в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации, которую владелец транспорта обязан закрепить в правой верхней части ветрового стекла с внутренней стороны.
Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК и облегчит работу контролирующих органов: информацию с самоклеющейся метки радиочастотной идентификации будут считывать на расстоянии.
Изменения по проведению ОТК, утвержденные постановлением Кабмина от 23 января, опубликованным 7 февраля этого года. Документ вступает в силу через три месяца с момента опубликования.
Если владелец транспорта получил бланк протокола ОТК до вступления в силу постановления, то сможет пользоваться документом старого образца до момента окончания срока его действия.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве начали эвакуировать временно задержаны машины.