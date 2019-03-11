У МВС розповіли, як отримати індивідуальні номерні знаки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як отримати номерні знаки ТЗ, що виготовляються на індивідуальне замовлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу головного сервісного центру МВС України.
Для замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена власником особа особисто подає до територіального сервісного центру МВС пакет документів.
Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його іншому власникові.
Після перезакріплення індивідуального номерного знака проводиться перереєстрація транспортного засобу.
Послідовність дій одержувача послуги:
• подання до адміністративного органу повного комплекту документів, необхідного для виготовлення індивідуальних номерних знаків;
• здійснення оплати за надання адміністративної послуги;
• отримання комплекту індивідуальних номерних знаків в ГСЦ МВС.
У відомстві додали, термін надання послуги — один місяць.
Нагадаємо, в процедурі замовлення та перезакріплення ІНЗ (індивідуальний номерний знак) відбулися зміни, що допоможуть громадянам мінімізувати витрати часу, пов‘язані з отриманням послуги.
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До речі, всі назви номерних знаків реальні pic.twitter.com/NpgkUCgEXn