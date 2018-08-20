В МВД рассказали о смертельной травме убитого в Харькове полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Причиной гибели сегодня ночью полицейского в Харькове стало попадание пули нападавшего в незащищенную бронежилетом часть тела. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.
"29-летнему Дмитрию Кириенко пули преступника из переделанных на боевые стартовых пистолетов попали в бок - там наиболее уязвимое, не защищенное пластинами бронежилета место туловища", - написал Шевченко.
Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.