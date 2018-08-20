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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У МВС розповіли про смертельну травму вбитого у Харкові поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Причиною загибелі сьогодні вночі поліцейського у Харкові стало потрапляння кулі нападника у незахищену бронежилетом частину тіла. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.

У МВС розповіли про смертельну травму вбитого у Харкові поліцейського

"29-річному Дмитрові Кірієнку кулі злочинця з перероблених на бойові стартових пістолетів потрапили у бік - там найбільш уразливе, не захищене пластинами бронежилета місце тулуба", - написав Шевченко.

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.

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