У МВС розповіли про смертельну травму вбитого у Харкові поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Причиною загибелі сьогодні вночі поліцейського у Харкові стало потрапляння кулі нападника у незахищену бронежилетом частину тіла. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
"29-річному Дмитрові Кірієнку кулі злочинця з перероблених на бойові стартових пістолетів потрапили у бік - там найбільш уразливе, не захищене пластинами бронежилета місце тулуба", - написав Шевченко.
Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.