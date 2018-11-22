В МВД объяснили, что такое уголовные проступки

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада Рада упростила процедуру досудебного расследования. За законопроект № 7279-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” проголосовали 239 народных депутатов. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“Закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощению процедуры, значительно разгрузит следователей. До принятия этого законопроекта только следователи проводили досудебное расследование по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях. После введения понятия „уголовного проступка“ и упрощенной процедуры его расследования следователи смогут сконцентрироваться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений”, - рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

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Так, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления подразделяются в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и штрафа в размере: тяжкие и особо тяжкие.

Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав его уголовным проступком:

  • наказание — штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять ТЗ до трех лет;
  • а при повторном нарушении — до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

К уголовных проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

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Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки — не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца.

Если случай неотложный, дознаватель до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований будет иметь право:

  • осмотреть место происшествия;
  • отобрать объяснения;
  • провести медицинское освидетельствование;
  • получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств;
  • изъять орудия совершения проступка, вещи и документы.

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Среди процессуальных источников доказательств в производстве о проступках, кроме общих, также значатся объяснения лиц, результаты медосвидетельствования, заключение специалиста, показания приборов и технических средств.

Подозреваемого в совершении уголовного проступка смогут задержать:

  • до 72 часов — если лицо сопротивляется милиционеру, отказывается прекратить оказывать нарушения, пытается убежать;
  • на 24 часа — если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим.

Согласно законопроекту, прокурор обязан не позднее трех дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого — в течение 24 часов):

  • или закрыть уголовное производство,
  • или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания,
  • или обратиться в суд с обвинительным актом, а при признаках совершения преступления направить производства для проведения досудебного следствия.

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Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней или в случае задержания подозреваемого в определении сроки задержания назначить судебное разбирательство. Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт без рассмотрения в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Напомним, 13 апреля 2012 года Верховная Рада приняла новую редакцию Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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