Зміни до КПК щодо строків досудового розслідування і експертиз набувають чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набувають чинності 15 березня 2018 року, передає УНН.
Верховна Рада 3 жовтня 2017 року прийняла закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів". Прийнятий законопроект вніс зміни і до Кримінального процесуального кодексу, спричинивши виникнення різноманітних ризиків для діяльності правоохоронної системи, попередили раніше у МВС.
За даними відомства, відповідно до цих змін, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК), а також про проведення процесуальних слідчих дій повинні вноситися юридичними особами, що у випадку з поліцією – передбачено виключно щодо обласних главків поліції. Крім того, згідно зі ст. 242 (Підстави проведення експертизи) Кримінального процесуального кодексу України, слідчий позбавлений права призначення експертиз.
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У МВС зауважили, що відповідно до цих змін, слідчі підрозділи будуть позбавлені можливості звертатися до місцевого суду для отримання дозволу для проведення обшуку, тимчасового вилучення майна, накладення арешту, обрання запобіжних заходів. Натомість будуть зобов’язані звертатися лише в один суд, розташований за місцем розташування Головного управління Національної поліції в окремій області.
При цьому у НАБУ додали, що законодавча новела щодо продовження в судовому порядку строків досудового розслідування у справах, де немає підозрюваних чи обвинувачених, фактично не має аналогів у кримінальному процесі цивілізованих країн світу. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України контроль за дотриманням розумних строків досудового розслідування здійснює прокурор. Тому покладення на слідчих суддів невластивих їм функцій щодо продовження строків досудового розслідування суперечить духу, букві та логіці також і кримінального процесуального законодавства України, додали в НАБУ.