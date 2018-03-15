Изменения в УПК относительно сроков досудебного расследования и экспертиз вступают в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступают в силу 15 марта 2018 года, передает УНН.
Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла Закон Украины "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Принятый законопроект внес изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, вызвав возникновение различных рисков для деятельности правоохранительной системы, предупредили ранее в МВД.
По данным ведомства, согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно относительно областных главков полиции. Кроме того, согласно ст. 242 (Основания проведения экспертизы) Уголовного процессуального кодекса Украины, следователь лишен права назначения экспертиз.
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В МВД отметили, что согласно этим изменениям, следственные подразделения будут лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения для проведения обыска, временного изъятия имущества, наложения ареста, избрания меры пресечения. Зато будут обязаны обращаться только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Национальной полиции в отдельной области.
При этом в НАБУ добавили, что законодательная новелла о продлении в судебном порядке сроков досудебного расследования по делам, где нет подозреваемых или обвиняемых, фактически не имеет аналогов в уголовном процессе цивилизованных стран мира. Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины контроль за соблюдением разумных сроков досудебного расследования осуществляет прокурор. Поэтому возложение на следственных судей несвойственных им функций по продлению сроков досудебного расследования противоречит духу, букве и логике также и уголовного процессуального законодательства Украины, добавили в НАБУ.