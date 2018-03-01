В МВД обнародовали онлайн практические экзамены по ПДД

"Все схемы маршрутов было обновлено после просмотра в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по ссылке можно выбрать свой регион, территориальный сервисный центр МВД, удобный для сдачи экзамена и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые избираются экзаменатором перед проведением экзамена.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно пидготовуватися к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он идентичен экзамену, который сдают в сервисном центре МВД. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

Напомним, в МВД заверили, что в этом году в Украине будет введена фото и видеофиксация нарушений ПДД, а также обязательная фиксация такого нарушения ПДД как превышение скорости.