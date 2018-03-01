У МВС оприлюднили онлайн практичні іспити з ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сервісні центри МВС оприлюднили онлайн усі маршрути, за якими складається другий етап практичної частини іспиту на отримання права керування транспортними засобами. Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України, передає УНН.
“Усі схеми маршрутів було оновлено після перегляду відповідно до актуальної ситуації на дорогах”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за посиланням можна обрати свій регіон, територіальний сервісний центр МВС, зручний для складання іспиту, та завантажити схеми маршрутів. За кожним сервісним центром МВС закріплено від 2 до 7 маршрутів, котрі обираються екзаменатором перед проведенням іспиту.
На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготовуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Він є ідентичним до іспиту, що складається в сервісному центрі МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та варіанти відповідей на них.
Нагадаємо, у МВС запевнили, що цього року в Україні буде запроваджено фото та відеофіксацію порушень ПДР, а також обов’язкову фіксацію такого порушення ПДР як перевищення швидкості.