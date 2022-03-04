В МВД не исключают, что мэр Энергодара призвал "не провоцировать военных РФ" под давлением

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"Более достоверной информации на эту минуту нет. Но мы помним, как себя вел мэр города все время и при том сделал такое заявление (с призывом не провоцировать военных РФ - ред.). Вызывает очень много подозрений, что сделал под давлением это заявление", - сообщил Денисенко.

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По словам советника главы МВД, украинский флаг пока что остается над городским советом Энергодара.

"Но мы начинаем понимать алгоритм действий, по которому будут заходить русские в украинские города. Они заходят, они пробуют склонить украинскую власть к сотрудничеству. Если это им не удается - первое, что они делают - информационную блокаду. То есть они начинают отключать местное вещание, захватывать вышки, начинают отключать Интернет. Это их ключевая задача и мы уже понимаем что дальше будут разыгрываться путинские дебри о том как, местные жители встречают окипантов. Суть их логики достаточно понятна", - добавил Денисенко.

Ранее

4 марта в 8:43 в Telegram Орлова было опубликовано видео, где он неуверенным голосом и с практически постоянно опущенными глазами читает текст с листа. В частности Орлов зачитал, чтобы мирное население не провоцировало российских военных. И что российские оккупанты якобы не стреляли в мирное население, а если и стреляли - то холостыми патронами.