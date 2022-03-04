В МВД не исключают, что мэр Энергодара призвал "не провоцировать военных РФ" под давлением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Это заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова "не провоцировать военных РФ" могло быть сделано под давлением. Об этом сообщил во время телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, пишет УНН.
Цитата
"Более достоверной информации на эту минуту нет. Но мы помним, как себя вел мэр города все время и при том сделал такое заявление (с призывом не провоцировать военных РФ - ред.). Вызывает очень много подозрений, что сделал под давлением это заявление", - сообщил Денисенко.
Добавим
По словам советника главы МВД, украинский флаг пока что остается над городским советом Энергодара.
"Но мы начинаем понимать алгоритм действий, по которому будут заходить русские в украинские города. Они заходят, они пробуют склонить украинскую власть к сотрудничеству. Если это им не удается - первое, что они делают - информационную блокаду. То есть они начинают отключать местное вещание, захватывать вышки, начинают отключать Интернет. Это их ключевая задача и мы уже понимаем что дальше будут разыгрываться путинские дебри о том как, местные жители встречают окипантов. Суть их логики достаточно понятна", - добавил Денисенко.
Ранее
4 марта в 8:43 в Telegram Орлова было опубликовано видео, где он неуверенным голосом и с практически постоянно опущенными глазами читает текст с листа. В частности Орлов зачитал, чтобы мирное население не провоцировало российских военных. И что российские оккупанты якобы не стреляли в мирное население, а если и стреляли - то холостыми патронами.