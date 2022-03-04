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У МВС не виключають, що мер Енергодару закликав "не провокувати військових РФ" під тиском

У МВС не виключають, що мер Енергодару закликав "не провокувати військових РФ" під тиском

Київ • УНН

 • 121418 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Ця заява мера Енергодару Дмитра Орлова "не провокувати військових РФ" могла бути зроблена під тиском. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, пише УНН.

Цитата

"Більш достовірної інформації на цю хвилину не має. Але ми пам’ятаємо, як себе поводив мер міста весь час і при тому зробив таку заяву (із закликом не провокувати військових РФ - ред.). Викликає дуже багато підозр, що зробив під тиском цю заяву", - повідомив Денисенко.

Додамо

За словами радника глави МВС, український прапор поки що залишається над міською радою Енергодару.

"Але ми починаємо розуміти алгоритм дій, за яким будуть заходити росіяни до українських міст. Вони заходять, вони пробують схилити українську владу до співпраці. Якщо це їм не вдається – перше, що вони роблять – інформаційну блокаду. Тобто вони починають відключати місцеве мовлення, захоплювати вишки, починають виключати Інтернет. Це їхня ключова задача і ми вже розуміємо що далі будуть розігруватися Путінські дєбрі про те як, місцеві жителі зустрічають окіпантів. Суть їхньої логіки достатньо зрозуміла", - додав Денисенко.

Раніше

4 березня о 8:43 у Telegram Орлова було опубліковано відео, де він невпевненим голосом і з практично постійно опущеними очима читає текст з аркуша. Зокрема Орлов зачитав, щоб мирне населення не провокувало російських військових. І що російські окупанти нібито не стріляли у мирне населення, а якщо й стріляли – то холостими набоями.

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