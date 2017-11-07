В МВД насчитали около тысячи участников акции возле Рады

"В связи с запланированными массовыми мероприятиями, правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы. Сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная. Участие в массовых мероприятиях принимают около 1000 граждан", - говорится в сообщении.

Публичную безопасность и правопорядок на центральных улицах столицы обеспечивают почти 1,5 тысячи правоохранителей - работников Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии.

Количество правоохранителей может увеличиваться в случае обострения ситуации.

Как сообщал УНН, полиция усилила безопасность в центре Киева.