В МВД насчитали около тысячи участников акции возле Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В массовых мероприятиях в правительственном квартале принимают участие около тысячи граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
"В связи с запланированными массовыми мероприятиями, правоохранители усилили меры безопасности в центре столицы. Сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная. Участие в массовых мероприятиях принимают около 1000 граждан", - говорится в сообщении.
Публичную безопасность и правопорядок на центральных улицах столицы обеспечивают почти 1,5 тысячи правоохранителей - работников Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии.
Количество правоохранителей может увеличиваться в случае обострения ситуации.
Как сообщал УНН, полиция усилила безопасность в центре Киева.