У МВС нарахували близько тисячі учасників акції біля Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У масових заходах в урядовому кварталі беруть участь близько тисячі громадян. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає УНН.
"У зв'язку із запланованими масовими заходами, правоохоронці посилили заходи безпеки у середмісті столиці. Наразі ситуація в урядовому кварталі спокійна. Участь у масових заходах беруть близько 1 тисячі громадян", - сказано у повідомленні.
Публічну безпеку та правопорядок на центральних вулицях столиці забезпечують майже 1,5 тисячі правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії.
Кількість правоохоронців може збільшуватися у випадку загострення ситуації.
Як повідомляв УНН, поліція посилила безпеку в центрі Києва.