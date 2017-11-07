У МВС нарахували близько тисячі учасників акції біля Ради

"У зв'язку із запланованими масовими заходами, правоохоронці посилили заходи безпеки у середмісті столиці. Наразі ситуація в урядовому кварталі спокійна. Участь у масових заходах беруть близько 1 тисячі громадян", - сказано у повідомленні.

Публічну безпеку та правопорядок на центральних вулицях столиці забезпечують майже 1,5 тисячі правоохоронців – працівників Нацполіції і військовослужбовців Нацгвардії.

Кількість правоохоронців може збільшуватися у випадку загострення ситуації.

Як повідомляв УНН, поліція посилила безпеку в центрі Києва.