В МВД Грузии будет создан реестр лиц, осужденных за преступления полового характера
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Министерстве ВД Грузии будет создан реестр лиц, осужденных за преступления полового характера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Грузия Online”.
“Создание данного реестра предусматривает проект закона о борьбе с преступлениями, направленными против половой свободы и неприкосновенности, который уже представлен правительством на рассмотрение парламента”, — говорится в сообщении.
Данный реестр имеет две цели: эффективная превенция преступлений, направленных против половой свободы и неприкосновенности, а также упрощения идентификации лиц, совершивших такие преступления.
Также, согласно проекту, для ведения реестра персональные данные осужденных, в том числе, о судимости, дактилоскопические и другие идентификационные данные, будет обрабатывать МВД, порядок же создание реестра и обработки данных будет определен приказом министра.
Проект закона будет представлен на ближайшем заседании бюро парламента.
Напомним, в 2018 году была закончена работа над новой редакцией украинского аналога американского “закона Меган”, согласно которому предлагается создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних.