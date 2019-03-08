У МВС Грузії буде створено реєстр осіб, засуджених за злочини статевого характеру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Міністерстві ВС Грузії буде створено реєстр осіб, засуджених за злочини статевого характеру. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Грузия Online".
“Створення даного реєстру передбачає проект закону про боротьбу зі злочинами, спрямованими проти статевої свободи та недоторканості, який вже представлений урядом на розгляд парламенту”, — йдеться в повідомленні.
Даний реєстр має дві мети: ефективна превенція злочинів, спрямованих проти статевої свободи та недоторканості, а також спрощення ідентифікації осіб, які вчинили такі злочини.
Також, згідно з проектом, для ведення реєстру персональні дані засуджених, в тому числі, про судимість, дактилоскопічні та інші ідентифікаційні дані, буде обробляти МВС, порядок же створення реєстру та обробки даних буде визначено наказом міністра.
Проект закону буде представлений на найближчому засіданні бюро парламенту.
Нагадаємо, у 2018 році було закінчено роботу над новою редакцією українського аналога американського “закону Меган”, згідно з яким пропонується створити Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо неповнолітніх.