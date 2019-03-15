В Мумбаи обрушился мост на вокзале, 6 человек погибли

Мост обвалился около 19:30 (16:00 по киевскому времени), когда пассажиры в час пик пробирались к терминалу Чхатрапати Шиваджи. До этого на нем проводились ремонтные работы.

Спасатели разбирают завалы на случай, если под ними остаются люди.

Напомним, пожар вспыхнул в многоэтажном жилом здании в центре финансовой столицы Индии Мумбаи.