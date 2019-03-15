В Мумбаи обрушился мост на вокзале, 6 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В результате обрушения пешеходного моста возле главного железнодорожного вокзала Мумбаи (Индия) вечером 14 марта погибли 6 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Мост обвалился около 19:30 (16:00 по киевскому времени), когда пассажиры в час пик пробирались к терминалу Чхатрапати Шиваджи. До этого на нем проводились ремонтные работы.
Спасатели разбирают завалы на случай, если под ними остаются люди.
Напомним, пожар вспыхнул в многоэтажном жилом здании в центре финансовой столицы Индии Мумбаи.