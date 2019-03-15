У Мумбаї обвалився міст на вокзалі, 6 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В результаті обвалення пішохідного моста біля головного залізничного вокзалу Мумбаї (Індія) увечері 14 березня загинули 6 осіб, десятки отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Міст обвалився близько 19:30 (16:00 за київським часом), коли пасажири в годину пік пробиралися до терміналу Чхатрапаті Шиваджи. До цього на ньому проводилися ремонтні роботи.
Рятувальники розбирають завали на випадок, якщо під ними залишаються люди.
Нагадаємо, пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинкуу центрі фінансової столиці Індії Мумбаї.