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В МОЗ Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19

В МОЗ Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 34595 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Минздраве Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19 и изменят логистику. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

“Во-первых, это все без исключения люди, у которых есть любые симптомы респираторного заболевания, не только COVID-19. Во-вторых, мы изменим логистику, то есть маршрут пациента — не только мобильные бригады, в том числе сделаем и посещение пункта забора биоматериала, чтобы люди могли сдавать. Я поставил задачу, чтобы на вторник мы уже все утвердили”, — сообщил Степанов.

По его словам, показатель выявленных случаев заболевания коронавирусом при тестировании в Украине достаточно высокий.

“С чем это связано? С тем, что у нас буквально до четверга на этой неделе в стандарте было, кого мы тестируем методом ПЛР — это люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни. У нас росло количество заболевших, и у нас мощности системы, хотя мы их увеличили в 200 раз по сравнению со способностью делать тесты в апреле, сейчас у нас в государственных лабораториях, которые подчинены Минздраву, уже до 60 тыс. тестов в день”, — рассказал министр.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано уже более 885 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 12 811.

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