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У МОЗ України розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню на COVID-19

У МОЗ України розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню на COVID-19

Київ • УНН

 • 34598 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У МОЗ України розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню на COVID-19 і змінять логістику. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

“По-перше, це всі без винятку люди, у яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, не тільки COVID-19. По-друге, ми змінимо логістику, тобто маршрут пацієнта — не тільки мобільні бригади, в тому числі зробимо і відвідування пункту забору біоматеріалу, щоб люди могли здавати. Я поставив завдання, щоб на вівторок ми вже все затвердили”, — повідомив Степанов.

За його словами, показник виявлених випадків захворювання коронавірусом при тестуванні в Україні досить високий.

“З чим це пов’язано? З тим, що у нас буквально до четверга цього тижня в стандарті було, кого ми тестуємо методом ПЛР — це люди, які мають симптоми коронавірусной хвороби. У нас зростала кількість хворих, і у нас потужності системи, хоча ми їх збільшили в 200 разів у порівнянні зі здатністю робити тести в квітні, зараз у нас в державних лабораторіях, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я, вже до 60 тис. тестів в день”, — розповів міністр.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811.

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