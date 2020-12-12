У МОЗ України розширили перелік осіб, які підлягають тестуванню на COVID-19

“По-перше, це всі без винятку люди, у яких є будь-які симптоми респіраторного захворювання, не тільки COVID-19. По-друге, ми змінимо логістику, тобто маршрут пацієнта — не тільки мобільні бригади, в тому числі зробимо і відвідування пункту забору біоматеріалу, щоб люди могли здавати. Я поставив завдання, щоб на вівторок ми вже все затвердили”, — повідомив Степанов.

За його словами, показник виявлених випадків захворювання коронавірусом при тестуванні в Україні досить високий.

“З чим це пов’язано? З тим, що у нас буквально до четверга цього тижня в стандарті було, кого ми тестуємо методом ПЛР — це люди, які мають симптоми коронавірусной хвороби. У нас зростала кількість хворих, і у нас потужності системи, хоча ми їх збільшили в 200 разів у порівнянні зі здатністю робити тести в квітні, зараз у нас в державних лабораторіях, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я, вже до 60 тис. тестів в день”, — розповів міністр.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано вже понад 885 тис. випадків COVID-19, за добу — 12 811.