В Минздраве опровергли информацию о том, что курильщики более защищены от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения назвали неправдивой информацию о том, что курильщики более защищены от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19, является неправдивой. Во-первых, во время курения человек чаще касается лица; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в сообщении.
Напомним, во время эпидемии коронавируса в Украине Министерство здравоохранения будет рекомендовать создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для оказания медицинской помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.