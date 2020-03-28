Коронавірус: у МОЗ розповіли про рішення для людей без декларацій з лікарями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Під час епідемії коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме створити штаб при центрах первинної медико-санітарної допомоги для надання медичної допомоги людям, у яких не підписана декларація із сімейним лікарем. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Закликаю підписати декларацію з сімейним лікарем, але в іншому випадку ми будемо рекомендувати створити при центрах первинної медико-санітарної допомоги, додатково укомплектувати лікарями, які будуть консультувати хворих з коронавірусною хворобою та з іншими симптомами гострої респіраторної хвороби на період епідемії в Україні саме тих пацієнтів, у яких відсутні декларації з сімейним лікарем", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.