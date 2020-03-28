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У МОЗ спростували інформацію про те, що курці більш захищені від коронавірусу

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я назвали неправдивою інформацію про те, що курці більш захищені від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, є неправдивою. По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, під час епідемії коронавірусу в Україні Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме створити штаб при центрах первинної медико-санітарної допомоги для надання медичної допомоги людям, у яких не підписана декларація із сімейним лікарем. 

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