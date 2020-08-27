В Минздраве разработали рекомендации для работы вузов на фоне пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Министерство здравоохранения разработало и направило в вузы рекомендации по обучению студентов. Об этом на брифинге в четверг рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.
"Мы накануне начала учебного года... Разработан ряд рекомендаций для организации образовательного процесса с предупреждением вспышек в учебных аудиториях в студенческой среде", - сказала заместитель министра.
По ее словам, на прошлой неделе министерство собирало совещание ректоров вузов, работающих в сфере управления Минздрава. На встрече подробно обсудили все вопросы, касающиеся организации обучения студентов.
"Прежде всего мы рекомендуем очень прицельно обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают наши студенты. Должны придерживаться исключительно всех рекомендаций, касающихся предупреждения коронавируса, присланных в вузы. Кроме того, также есть рекомендации к организации учебного процесса в аудиториях", - отметила Микичак.
Она подчеркнула, что в Минздраве особо обратили внимание на то, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медучреждениях, должны со всей ответственностью придерживаться противоэпидемических требований, установленных для учреждений здравоохранения.
"В частности, мы рекомендуем кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех лекционных аудиториях, которые находятся в больничных корпусах и непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты. Без сомнения, не будут проводиться лекционные занятия в тех больницах и практические занятия, которые имеют статус "коронавирусных" - тех, где лечатся пациенты с коронавирусной болезнью", - добавила замминистра.
Как сообщал УНН, обучение с 1 сентября будет проходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности.