В Минздраве рассказали, при каких условиях позволят работать продовольственным рынкам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Разработан четкий алгоритм санитарного контроля условий, при которых могут работать продовольственные рынки, среди которых: допуск работников и посетителей рынка исключительно в медицинской маске, респираторе, температурный скрининг. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения и министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые будут в состоянии обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм. Документ предусматривает, что в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 агропродовольственные рынки должны работать с соблюдение строгих требований. В частности речь идет о следующем: допуск работников, продавцов и посетителей рынка исключительно в одетой медицинской маске, в том числе изготовленной самостоятельно, либо респираторе", - сказал Степанов.
Также Степанов рассказал, что должно быть прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе, или въезде на территорию рынка диспенсеров с антисептиками.
"Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка не должно превышать количество из расчета 1 покупатель на 10 квадратных метров торговой площади рынка, проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня, отсутствие неконтролируемой стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях, для продавцов также расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров", - рассказал Степанов.
По его словам, должно быть обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и по профилактике COVID-19. Обеспечение контроля и соблюдение требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.
Напомним, Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков.