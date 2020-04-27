Кабмін у середу планує визначитися з відкриттям ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу планує визначитися з питанням про відновлення роботи деяких продовольчих ринків - більш ніж 280 по всій території України. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У середу Кабмін розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків. Це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю", - повідомив Прем'єр.
З його слів, йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які "зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм".
"Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи. За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, у Президента заявили, що уряд відпрацьовує можливість відкриття ринків.