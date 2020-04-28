У МОЗ розповіли, за яких умов дозволять працювати продовольчим ринкам

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розроблено чіткий алгоритм санітарного контролю умов, за яких можуть працювати продовольчі ринки, серед яких: допуск працівників та відвідувачів ринку виключно у медичній масці, респіраторі, температурний скринінг. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.