У МОЗ розповіли, за яких умов дозволять працювати продовольчим ринкам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розроблено чіткий алгоритм санітарного контролю умов, за яких можуть працювати продовольчі ринки, серед яких: допуск працівників та відвідувачів ринку виключно у медичній масці, респіраторі, температурний скринінг. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Міністерство охорони здоров'я та міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які будуть в змозі забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм. Документ передбачає, що в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 агропродовольчі ринки повинні працювати із дотримання суворих вимог. Зокрема йдеться про наступне: допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку виключно у вдягнутій медичній масці, в тому числі виготовленої самостійно, або респіратора", - сказав Степанов.
Також Степанов розповів, що повинно бути проходження безконтактного температурного скринінгу, наявність на кожному вході, або в'їзді на територію ринку диспенсерів з антисептиками.
"Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку не повинна перевищувати кількості з розрахунку 1 покупець на 10 метрів квадратних торгівельної площі ринку, проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця в кінці кожного робочого дня, відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях, для продавців також відстань між робочими місцями продавців не менше 3 метрів", - розповів Степанов.
За його словами, повинно бути забезпечення постійного інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень та щодо профілактики COVID-19. Забезпечення контролю та дотримання вимог щодо профілактики поширення COVID-19 й оперативне усунення порушень.
Нагадаємо, Кабмін у середу планує визначитися з відкриттям ринків.