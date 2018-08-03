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В МОЗ рассказали, как выросли июльские зарплаты семейных врачей

В МОЗ рассказали, как выросли июльские зарплаты семейных врачей

Киев  •  УНН

 • 14776 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В июле по сравнению с июнем зарплаты семейных врачей, терапевтов и педиатров выросли вдвое, а в отдельных случаях втрое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

“Первые повышенные зарплаты получили медики в учреждениях, перешедших на новую модель финансирования по принципу „деньги следуют за пациентом“. В июле Нацслужба здоровья оплатила по тарифам за медицинское обслуживание пациентов 255,3 млн грн в 161 медицинское учреждение первичной медицинской помощи”, — сообщили в Минздраве.

  • КНП “Довбышский поселковый Центр первичной медико-санитарной помощи” (Житомирская область, пгт. Довбыш)

В июле семейная врач, которая уже имеет 1 624 декларации от пациентов, получила после налогообложения 7 504 грн. Еще месяц назад в июне оклад этого же врача составлял 3 411 грн после налогообложения.

  • КНП “Балтский центр первичной медико-санитарной помощи” (Одесская область, г. Балта)

Семейная врач, которая подписала 1795 деклараций, получила в июле после налогообложения — 16 011 грн. В июне ее доход составлял всего 5 834 грн. Еще одна семейная врач, имеет 1 770 деклараций с пациентами, в июле получила на руки зарплату в 13 261 грн. В июне у нее было — 3 349 грн. Медсестра этого же медучреждения в июле получила 6 383 грн. В июне ее зарплата после налогообложения составляла 3 048 грн.

  • КНП “Коломыйский городской центр первичной медико-санитарной помощи” (Ивано-Франковская область, г. Коломыя)

Врач-педиатр, которая набрала оптимальное количество пациентов (900 детей), в июле получила после налогообложения 7 720 грн. В июне ее доход составлял 4 750 грн. Медсестра этого же медучреждения в июле получила зарплату 6 316 грн, а в июне — 3 876 грн.

  • КНП “Центр первичной медико-санитарной помощи Селидовского городского совета” (Донецкая область, г. Селидово)

Семейный врач, подписавший 1800 деклараций, получил в июле после налогообложения 10 504 грн. В июне было 5 450 грн. Медицинская сестра, которая работает вместе с этим врачом, ранее получала минимальную зарплату — 3 727 грн. В этом месяце получила после налогообложения 5 176 грн.

  • КНП “Центр первичной медико-санитарной помощи Немировского районного совета” (Винницкая область, г. Немиров)

Врач получал 5 600 грн. Подписал 1 450 деклараций с пациентами и в июле после налогообложения получил 11 460 грн. Медицинская сестра в этом же заведении теперь получает 60% от суммы зарплаты врача, с которым она работает.

  • КНП “Центр первичной медико-санитарной помощи № 3” (Полтавская область, г. Кременчук)

Семейный врач высшей категории еще в июне пулучал 8 186 грн зарплаты после налогообложения. Этого врача уже выбрали 1 800 пациентов. В июле он получил после налогообложения 13 730 грн. Медсестра, которая с ним работает, ранее получала 5 400 грн, а теперь — 6 250 грн.

Напомним, МОЗ обнародовал перечень услуг, которые гарантированно предоставят за счет бюджета в рамках следующего этапа медицинской реформы.

Украинские Национальные Новости

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