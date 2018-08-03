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У МОЗ розповіли, як зросли липневі зарплати сімейних лікарів

У МОЗ розповіли, як зросли липневі зарплати сімейних лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У липні порівняно із червнем зарплати сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів зросли удвічі, а подекуди утричі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.

“Перші підвищені зарплати отримали медики у закладах, які перейшли на нову модель фінансування за принципом „гроші йдуть за пацієнтом“. У липні Нацслужба здоров’я оплатила за тарифами за медичне обслуговування пацієнтів 255,3 млн грн у 161 медичний заклад первинної медичної допомоги”, — повідомили у МОЗ.

  • КНП “Довбиський селищний Центр первинної медико-санітарної допомоги” (Житомирська область, смт. Довбиш)

У липні сімейна лікарка, яка вже має 1 624 декларації від пацієнтів, отримала після оподаткування 7 504 грн. Ще місяць тому у червні оклад цієї ж лікарки складав 3 411 грн після оподаткування.

  • КНП “Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги” (Одеська область, м. Балта)

Сімейна лікарка, яка підписала 1795 декларацій, отримала у липні після оподаткування — 16 011 грн. У червні її дохід складав усього 5 834 грн. Ще одна сімейна лікарка, яка має 1770 декларацій з пацієнтами, у липні отримала на руки зарплату у 13 261 грн. У червні мала — 3 349 грн. Медсестра цього ж медзакладу у липні отримала 6 383 грн. У червні її зарплата після оподаткування складала 3 048 грн.

  • КНП “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” (Івано-Франківська область, м. Коломия)

Лікарка-педіатр, яка набрала оптимальну кількість пацієнтів (900 дітей), у липні отримала після оподаткування 7 720 грн. У червні її дохід складав 4 750 грн. Медсестра цього ж медзакладу у липні отримала зарплату 6 316 грн, а у червні — 3 876 грн.

  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради” (Донецька область, м. Селидове)

Сімейний лікар, який підписав 1800 декларацій, отримав у липні після оподаткування 10 504 грн. У червні було 5 450 грн. Медична сестра, яка працює разом з цим лікарем, раніше отримувала мінімальну зарплатню — 3 727 грн. У цьому місяці отримала після оподаткування 5 176 грн.

  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Немирівської районної ради” (Вінницька область, м. Немирів)

Лікар отримував 5 600 грн. Підписав 1450 декларацій з пацієнтами і в липні після оподаткування отримав 11 460 грн. Медична сестра у цьому ж закладі тепер отримує 60% від суми зарплати лікаря, з яким вона працює.

  • КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” (Полтавська область, м. Кременчук)

Сімейний лікар вищої категорії ще у червні мав 8 186 грн зарплати після оподаткування. Цього лікаря вже обрали 1800 пацієнтів. У липні він отримав після оподаткування 13 730 грн. Медсестра, яка з ним працює, раніше отримувала 5 400 грн, а тепер — 6 250 грн.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило перелік послуг, які гарантовано нададуть за кошти бюджету у рамках наступного етапу медичної реформи.

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