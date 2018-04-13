В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже выбрали себе семейного врача

"За 2 недели кампании декларации подписали более 350 тысяч граждан Украины. Вместе с теми, что были на пилотном проекте, это более полумиллиона деклараций. Более тысячи заведений медпомощи, более 15 500 врачей первичного звена, а из них более 10 тысяч семейных врачей, больше 2500 терапевтов, больше 2500 педиатров уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения", - сообщила Супрун.

Больше всего деклараций подписали в Киеве - более 76 500. Среди областей на первом месте Донецкая область - более 53 тысяч подписанных деклараций.

По словам Супрун, в общем кампания началась нормально. Были сложности в двух городах - во Львове и в Днепре. Однако на прошлой неделе, в пятницу уже началась кампания во Львове и сегодня стартовала кампания в Днепре.

Как сообщал УНН, 2 апреля в Украине началась национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.