В Минздраве рассказали, сколько украинцев уже выбрали себе семейного врача

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. За две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций. Об этом во время брифинга сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

"За 2 недели кампании декларации подписали более 350 тысяч граждан Украины. Вместе с теми, что были на пилотном проекте, это более полумиллиона деклараций. Более тысячи заведений медпомощи, более 15 500 врачей первичного звена, а из них более 10 тысяч семейных врачей, больше 2500 терапевтов, больше 2500 педиатров уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения", - сообщила Супрун.

Больше всего деклараций подписали в Киеве - более 76 500. Среди областей на первом месте Донецкая область - более 53 тысяч подписанных деклараций.

По словам Супрун, в общем кампания началась нормально. Были сложности в двух городах - во Львове и в Днепре. Однако на прошлой неделе, в пятницу уже началась кампания во Львове и сегодня стартовала кампания в Днепре.

Как сообщал УНН, 2 апреля в Украине началась национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

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