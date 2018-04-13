У МОЗ розповіли, скільки українців вже обрали собі сімейного лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. За два тижні дії кампанії з обрання свого лікаря в Україні було підписано понад 350 тисяч декларацій. Про це під час брифінгу повідомила виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає УНН.
“За 2 тижні кампанії декларації підписали понад 350 тисяч громадян України. Разом з тим, що були на пілотному проекті, це більше, ніж півмільйона декларацій. Більше тисячі закладів меддопомоги, більше 15,5 тисяч лікарів первинної ланки, а з них більше 10 тисяч сімейних лікарів, більше 2,5 тисяч терапевтів, більше 2,5 тисяч педіатрів вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я”, — повідомила Супрун.
Найбільше декларацій підписали у Києві — понад 76,5 тисяч. Серед областей на першому місці Донецька область — більше 53 тисяч підписаних декларацій.
За словами Супрун, загалом кампанія розпочалась нормально. Були складнощі в двох містах — у Львові та в Дніпрі. Проте минулого тижня, у п’ятницю вже розпочалась кампанія у Львові і сьогодні стартувала кампанія у Дніпрі.
Як повідомляв УНН, 2 квітня в Україні розпочалася національна кампанія “Лікар для кожної сім’ї”. Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.