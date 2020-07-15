В Минздраве рассказали о новых критериях для определения стран с "зеленой" и "красной" зоны

"На начальном этапе, на этапе обсуждения, именно говорилось об уровне активных больных на 100 тыс. населения. Говорили на заседаниях соответствующих министров стран Европейского Союза, именно говорилось о таких критериях и о таких формулах, по которым мы достаточно четко наблюдали. И когда мы принимали решение - решение принимали перед 22 июня, было это постановление, которое продлевало карантин до 31 июля, именно этот критерий - 40 на 100 тыс. активных больных - и был введен в Украине. Потом уже, перед 1 июля, страны Европейского Союза изменили это на инцидентность. Мы также следим за этим и не исключаем, что мы будем пересматривать эти критерии", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что Минздрав внес критерий в связи с увеличением активных больных в Украине - сейчас этот показатель составляет более 62 на 100 тыс. населения.

"Мы внесли предложение об увеличении этого критерия до 55 на 100 тыс. больных. То есть, страны, которые будут иметь выше 55 после утверждения этих критериев правительством Украины, будут попадать в перечень стран с "красной" зоны. Меньше 55 - "зеленой" зоны. Но пересмотр в сторону инцидентности - именно такой показатель взят сейчас в Европе, мы не исключаем. Мы сейчас анализируем и разрабатываем новые подходы", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в МИД сообщили о недостатках списка стран "красной" и "зеленой" зон для Украины.



