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У МОЗ розповіли про нові критерії для визначення країн з “зеленої” та “червоної” зони

У МОЗ розповіли про нові критерії для визначення країн з “зеленої” та “червоної” зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я внесло пропозицію щодо того, щоб країни, у яких менше 55 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення - потрапляли до “зеленої” зони, а більше - до “червоної”. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“На початковому етапі, на етапі обговорення, саме говорилося про рівень активних хворих на 100 тис. населення. Говорили на засіданнях відповідних міністрів країн Європейського Союзу, саме говорилося про такі критерії і про такі формули, за якими ми достатньо чітко спостерігали. І коли ми приймали рішення - рішення приймали перед 22 червня, була ця постанова, яка продовжувала карантин до 31 липня, саме цей критерій - 40 на 100 тис. активних хворих - і був запроваджений в Україні. Потім вже, перед 1 липня, країни Європейського Союзу змінили це на інцидентність. Ми також слідкуємо за цим і не виключаємо, що ми будемо переглядати ці критерії”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що МОЗ внесло критерій у зв’язку зі збільшенням активних хворих в Україні - зараз цей показник складає понад 62 на 100 тис. населення.

“Ми внесли пропозицію щодо збільшення цього критерію до 55 на 100 тис. хворих. Тобто, країни, які будуть мати вище 55 після затвердження цих критеріїв урядом України, будуть попадати в перелік країн з “червоної” зони. Менше 55 - “зеленої” зони. Але перегляд в сторону інцидентності - саме такий показник взятий зараз в Європі, ми не виключаємо. Ми зараз аналізуємо і розробляємо нові підходи”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, у МЗС повідомили про недоліки списку країн "червоної" та "зеленої" зон для України.

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