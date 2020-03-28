В Минздраве просят сообщать правоохранителям о людях, что регулярно нарушают режим самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения рекомендуют при обнаружении людей, которые во время самоизоляции регулярно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщать об этом правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Коронавирус_инфо при МОЗ Украины.
“Минздрав сообщает: Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеки и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава. Будьте доброжелательными и внимательными к ним”, — говорится в сообщении.
“Самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за границы. Это поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих сообщите об этом правоохранительные органы”, — добавили в министерстве.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.