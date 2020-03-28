В Минздраве просят сообщать правоохранителям о людях, что регулярно нарушают режим самоизоляции

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения рекомендуют при обнаружении людей, которые во время самоизоляции регулярно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщать об этом правоохранителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Коронавирус_инфо при МОЗ Украины.