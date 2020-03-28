У МОЗ просять повідомляти правоохоронцям про осіб, що регулярно порушують режим самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують при виявленні людей, які під час самоізоляції регулярно порушують санітарно-гігієнічні норми, повідомляти про це правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо при МОЗ України.
"МОЗ повідомляє: Допоможіть сусідам,які повернулися з-за кордону, залишатись удома. Відвідайте замість них магазин чи аптек та залиште пакунок під дверима, дотримуючись рекомендацій МОЗ. Будьте доброзичливими та уважними до них", - йдеться у повідомленні.
"Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону. Це допоможе знизити ризик поширення коронавірусної інфекції. Якщо ви бачите, що людина під час самоізоляції системно порушує санітарно-гігієнічні норми та наражає тим самим на небезпеку оточуючих, повідомте про це правоохоронні органи", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.