У МОЗ просять повідомляти правоохоронцям про осіб, що регулярно порушують режим самоізоляції

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують при виявленні людей, які під час самоізоляції регулярно порушують санітарно-гігієнічні норми, повідомляти про це правоохоронцям. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо при МОЗ України.