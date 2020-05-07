В Минздраве прокомментировали вспышку коронавируса в частной больнице в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование, если фиксирует вспышки коронавируса, а случай в Кропивницком, где заболело 20% от общего количества работников, не отличается от других случаев. Об этом во время брифинга сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирины Микичак, передает корреспондент УНН.
“Случай, произошедший в Кропивницком подобный до других вспышек внутреннего инфицирования... Минздрав имеет процедуру соответствующую, проводится эпидемиологическое расследование сначала, после него определяются точки, побудившие к внутрибольничному инфицированию”, — рассказала Микичак.
Она отметила, что Минздрав не настроен принимать любые карающие действия в отношении клиники.
“Для нас не важно наказания, а важно, чтобы все работали так, чтобы предупредить инфицирование”, — сказала замминистра.
Стоит отметить, часть медперсонала частной клиники работала по совместительству в других медучреждениях. В министерстве к этому относятся с пониманием.
“Запрета по совместительству не будет, если медработник имеет возможности совмещать — это его право. Главное соблюдать личную гигиену”, — разъяснила Микичак.
Напомним, что более 150 медиков заразились коронавирусом в Кировоградской области.
Наибольшее количество инфицированных медиков зафиксировали в частной клинике в Кропивницком — 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.