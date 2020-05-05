Понад 150 медиків інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. На Кіровоградщині з моменту епідемії COVID-19 інфікувалися 153 медпрацівників. Про це УНН поінформували у преccлужбі Кіровоградської ОДА.
Найбільшу кількість інфікованих медиків зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому - 50 осіб. Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах.
Приватна клініка не входить у перелік госпітальних баз, які визначили для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там провели перевірку. Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, минулого тижня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь підписав розпорядження про рекомендацію заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів у цьому закладі.
30 інфікованих медиків виявили в Центральній міській лікарні в Кропивницькому (4% від загальної кількості працівників закладу).
19 медиків - в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни (8% від загальної кількості).
15 медиків - у Центрі екстреної швидкої допомоги (1,5% від загальної кількості).
12 медиків - в обласній лікарні (0,8% від загальної кількості).
"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, інфікувалася людина у побутових умовах, чи під час виконання службових обов'язків", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальні.