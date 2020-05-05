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Понад 150 медиків інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. ​На Кіровоградщині з моменту епідемії COVID-19 інфікувалися 153 медпрацівників. Про це УНН поінформували у преccлужбі Кіровоградської ОДА.

Понад 150 медиків інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині

Найбільшу кількість інфікованих медиків зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому - 50 осіб. Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах.

Приватна клініка не входить у перелік госпітальних баз, які визначили для прийому хворих на коронавірус. Після спалаху захворювання там провели перевірку. Щоб мінімізувати подальші ризики поширення COVID-19, минулого тижня голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь підписав розпорядження про рекомендацію заборонити подальшу госпіталізацію пацієнтів у цьому закладі.

30 інфікованих медиків виявили в Центральній міській лікарні в Кропивницькому (4% від загальної кількості працівників закладу).

19 медиків - в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни (8% від загальної кількості).

15 медиків - у Центрі екстреної швидкої допомоги (1,5% від загальної кількості).

12 медиків - в обласній лікарні (0,8% від загальної кількості).

"По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування, щоб визначити, інфікувалася людина у побутових умовах, чи під час виконання службових обов'язків", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальні.

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