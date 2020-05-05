Более 150 медиков заразились коронавирусом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 мая. УНН. В Кировоградской области с момента эпидемии COVID-19 заразились 153 медработника. Об этом УНН сообщили в преcc-службе Кировоградской ОГА.
Наибольшее количество инфицированных медиков зафиксировали в частной клинике в Кропивницком - 50 человек. Это 20% от общего числа работников. Часть из них работала по совместительству в других областных медучреждениях.
Частная клиника не входит в перечень госпитальных баз, которые определили для приема больных коронавирусом. После вспышки заболевания там провели проверку. Чтобы минимизировать дальнейшие риски распространения COVID-19, на прошлой неделе глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь подписал распоряжение о рекомендации запретить дальнейшую госпитализацию пациентов в этом учреждении.
30 инфицированных медиков обнаружили в Центральной городской больнице в Кропивницком (4% от общего количества работников заведения).
19 медиков - в областном клиническом госпитале ветеранов войны (8% от общего количества).
15 медиков - в Центре экстренной скорой помощи (1,5% от общего количества).
12 медиков - в областной больнице (0,8% от общего количества).
"По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, чтобы определить, заразился человек в бытовых условиях, или при исполнении служебных обязанностей", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Украине уже 12 697 случаев COVID-19, из них 316 летальных.