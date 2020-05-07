У МОЗ прокоментували спалах коронавірусу в приватній лікарні у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я проводить епідеміологічне розслідування, якщо фіксує спалахи коронавірусу, а випадок у Кропивницькому, де захворіло 20% від загальної кількості працівників, не відрізняється від інших випадків. Про це під час брифінгу повідомила заступник Міністра охорони здоров’я Ірини Микичак, передає кореспондент УНН.
“Випадок, що стався у Кропивницькому подібний до інших спалахів внутрішніх інфікування... МОЗ має процедуру відповідну, проводиться епідеміологічне розслідування спочатку, після нього визначаються точки, що спонукали до внутрішньо лікарняного інфікування”, — розповіла Микичак.
Вона зазначила, що МОЗ не налаштовано вживати будь-яких караючих дій щодо клініки.
“Для нас не важливе покарання, а важливо, щоб всі працювали так, щоб попередити інфікування”, — сказала заступник міністра.
Варто зазначити, частина медперсоналу приватної клініки працювала за сумісництвом в інших медзакладах. У міністерстві до цього ставляться з розумінням.
“Заборон щодо сумісництво не буде, якщо медпрацівник має можливості суміщати — це його право. Головне дотримуватись особистої гігієни”, — роз’яснила Микичак.
Нагадаємо, що понад 150 медиків інфікувалися коронавірусом на Кіровоградщині.
Найбільшу кількість інфікованих медиків зафіксували в приватній клініці в Кропивницькому — 50 осіб. Це 20% від загальної кількості працівників. Частина з них працювала за сумісництвом в інших обласних медзакладах.