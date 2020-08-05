В Минздраве работают над процедурой зачисления иностранных студентов в украинские вузы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86464 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102479 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127606 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107811 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101388 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102187 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104066 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101964 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Минздраве работают над процедурой зачисления иностранных студентов в украинские вузы

В Минздраве работают над процедурой зачисления иностранных студентов в украинские вузы

Киев  •  УНН

 • 17139 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство здравоохранения работает над упрощением условий дистанционного зачисления иностранных студентов в отечественные вузы. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Мы работаем над созданием возможности упрощения условий дистанционного зачисления граждан в учебные заведения. Минздрав совместно с центром международных программ Минздрава Украины уже направил запрос на такие заведения с целью сбора предложений по разработке поэтапного дистанционного зачисления иностранных граждан на обучение", - сказал Кучер.

По его словам, Минздрав будет обращаться в МОН, чтобы изменить условия приема иностранных граждан на обучение в 2020 году.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2020 "О совершенствовании высшего образования в Украине".

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