У МОЗ працюють над процедурою зарахування іноземних студентів до українських ВНЗ

"Ми працюємо над створенням можливості спрощення умов дистанційного зарахування громадян до навчальних закладів. МОЗ спільно з центром міжнародних програм МОЗ України вже надіслало запит на такі заклади з метою збору пропозицій щодо розробки поетапного дистанційного зарахування іноземних громадян на навчання", – сказав Кучер.

За його словами, МОЗ звертатиметься до МОН, щоб змінити умови прийому іноземних громадян на навчання у 2020 році.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні".