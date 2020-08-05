У МОЗ працюють над процедурою зарахування іноземних студентів до українських ВНЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над спрощенням умов дистанційного зарахування іноземних студентів до вітчизняних ВНЗ. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.
"Ми працюємо над створенням можливості спрощення умов дистанційного зарахування громадян до навчальних закладів. МОЗ спільно з центром міжнародних програм МОЗ України вже надіслало запит на такі заклади з метою збору пропозицій щодо розробки поетапного дистанційного зарахування іноземних громадян на навчання", – сказав Кучер.
За його словами, МОЗ звертатиметься до МОН, щоб змінити умови прийому іноземних громадян на навчання у 2020 році.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні".