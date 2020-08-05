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У МОЗ працюють над процедурою зарахування іноземних студентів до українських ВНЗ

У МОЗ працюють над процедурою зарахування іноземних студентів до українських ВНЗ

Київ • УНН

 • 17150 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над спрощенням умов дистанційного зарахування іноземних студентів до вітчизняних ВНЗ. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

"Ми працюємо над створенням можливості спрощення умов дистанційного зарахування громадян до навчальних закладів. МОЗ спільно з центром міжнародних програм МОЗ України вже надіслало запит на такі заклади з метою збору пропозицій щодо розробки поетапного дистанційного зарахування іноземних громадян на навчання", – сказав Кучер.

За його словами, МОЗ звертатиметься до МОН, щоб змінити умови прийому іноземних громадян на навчання у 2020 році.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні".

Українські Національні Новини

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