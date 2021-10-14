В Минздраве объяснили рост смертности от COVID в Украине

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина столкнулась с эпидемией, вызванной штаммом "дельта" - это обуславливает и большее количество смертей от "ковида". Об этом в эфире "Украинского радио" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин, передает УНН.

Цитата

"Если говорить в целом о том, почему у нас сейчас регистрируется большое количество смертей, то я бы хотел отметить несколько моментов. Прежде всего, мы действительно сейчас столкнулись эпидемией, вызванной штаммом "дельта". Штамм "дельта" является более агрессивным, он является более контагиозным, то есть передается быстрее от человека к человеку, он действительно требует частой госпитализации людей, и мы видим достаточно большую долю населения, которые лечится на амбулаторном этапе и довольно поздно обращается именно с госпитализацией", - сказал главный санврач.

Детали

По словам Кузина, встречаются даже такие случаи, когда и к семейному врачу пациент не обращается.

"Соответственно он не контролирует свое физиологическое состояние, и это также приводит к повышенному риску смерти", - отметил он.

Также Кузин добавил, что официально сейчас зарегистрировано 2009 случаев, которые официально были или путем генотипирования, или ПЦР были подтверждены как "дельта".

"Но мы видим почти в 100% случаев, направляемых на уровень центральной референс-лаборатории - это уже штамм "дельта". То есть по сути мы должны констатировать, что эта пандемия и эта волна, с которой сейчас столкнулась Украина, она исключительно почти 100% штаммом "дельта", - заявил он.

Ситуация в Украине

По словам главного санитарного врача, эпидемическая ситуация в Украине пока действительно постепенно ухудшается.

"Мы делали уже несколько раундов прогнозов эпидемической ситуации, мы видим пиковые нагрузки на систему здравоохранения у нас все же ожидаются на вторую половину ноября, то мы двигаемся по примерно такому сценарию", - сказал он.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2597000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 октября, - 18 800, значительно больше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,6 тысячи человек.

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