У МОЗ пояснили зростання смертності від COVID в Україні

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Україна стикнулась із епідемією, яка викликана штамом “дельта” — це зумовлює і більшу кількість смертей від “ковіду”. Про це в ефірі “Українського радіо” заявив заступник міністра охорони здоров’я ,головний державний санлікар Ігор Кузін, передає УНН.

Цитата

“Якщо казати в цілому про те, чому у нас зараз реєструється велика кількість смертей, то я б хотів зауважити декілька моментів. Перш за все, ми дійсно зараз стикнулись епідемією, яка викликана штамом “дельта”. Штам “дельта є більш агресивним, він є більш контагіозним, тобто передається швидше від людини до людини, він дійсно вимагає частішої госпіталізації людей, і ми бачимо що доволі велику частку населення, яка лікується на амбулаторному етапі і доволі пізно звертається саме за госпіталізацією”, — сказав головний санлікар.

Деталі

Зі слів Кузіна, трапляються навіть такі випадки, коли і до сімейного лікаря пацієнт не звертається.

“Відповідно він не контролює свій фізіологічний стан, і це також призводить до підвищеного ризику смерті”, — зазначив він.

Також Кузін додав, що офіційно зараз зареєстровано 2009 випадків, які офіційно були або шляхом генотипування, або ПЛР були підтверджені як “дельта”.

“Але ми бачимо що майже у 100% випадків, які направляються на рівень центральної референс-лабораторії — це вже є штам “дельта”. Тобто по-суті ми маємо констатувати, що ця пандемія і ця хвиля, з якою зараз стикнулась Україна, вона виключно є майже 100% штамом “дельта”, — заявив він.

Ситуація в Україні

За словами головного санлікаря, епідемічна ситуація в Україні наразі дійсно поступово погіршується.
“Ми робили вже декілька раундів прогнозів епідемічної ситуації, ми бачимо що пікові навантаження на систему охорони здоров’я у нас все ж очікуються на другу половину листопада, то ми рухаємось по приблизно такому сценарію”, — сказав він.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,597 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 жовтня, — 18,8 тисяч, значно більше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,6 тисячі осіб.

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