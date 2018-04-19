В Минздраве объяснили, как подписать декларацию о выборе врача ребенку

"За детей до 14 лет декларацию с врачом подписывают родители. Это может сделать один из родителей - присутствие всей семьи не обязательно. Папа или мама должны взять с собой свои документы (паспорт, ИНН - ред.), свидетельство о рождении ребенка и мобильный телефон. Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он получила паспорт, то подписать декларацию с выбранным врачом она может самостоятельно ", - говорится в сообщении.



Отмечено, что педиатр может обслуживать детей до 18 лет. С 18 лет нужно будет подписать декларацию по семейным врачом или терапевтом. Также отмечено, что родители и дети не обязаны обслуживаться в одной и той же больнице - родители могут подписать декларацию по любым педиатром, который им нравится, а для себя найти терапевта или семейного врача в другом учреждении.



Напомним, за две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 000 деклараций.



