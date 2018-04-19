У МОЗ пояснили, як підписати декларацію про вибір лікаря дитині

"За дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність всієї родини не обов’язкова. Тато або мама мають взяти з собою свої документи (паспорт, ІПН - ред.), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що педіатр може обслуговувати дітей до 18 років. З 18 років потрібно буде підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом. Також відзначено, що батьки і діти не зобов'язані обслуговуватись в одній і тій самій лікарні - батьки можуть підписати декларацію з будь-яким педіатром, який їм подобається, а для себе знайти терапевта чи сімейного лікаря у іншому закладі.



Нагадаємо, за два тижні дії кампанії з обрання свого лікаря в Україні було підписано понад 350 тисяч декларацій.



