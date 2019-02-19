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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57447 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 129330 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Минздраве объяснили о медицинской тайне

В Минздраве объяснили о медицинской тайне

Киев  •  УНН

 • 13170 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что нужно знать пациенту о медицинской тайне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Под определение медицинской тайны подпадают абсолютно все аспекты, касающиеся здоровья пациента. Врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением их профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеет права разглашать как медицинскую, так и немедицинское информацию о состоянии здоровья человека. Такие лица не имеют права разглашать эти сведения, кроме предусмотренных законодательными актами случаев", - говорится в сообщении.

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Медицинской тайной являются: факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью; состояние здоровья человека; диагноз; обстоятельства, предшествовавшие заболеванию или спровоцировали его, функциональные особенности организма; вредные привычки, особенности психики, имущественное положение, иные сведения, полученные при медицинском обследовании, в частности информация о семейном, интимная жизнь человека, а также о состоянии здоровья родственников, близких пациента.

На работе или на учебе не имеют права требовать детальную информацию о состоянии вашего здоровья (согласно ст. 286 ГК Украины).

"МЗ Украины инициировало важные изменения, которые четко очерчивают права подростков в сфере здравоохранении. В частности, планируется, что с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители имеют право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков", - добавили в Минздраве.

Врач может нарушить медицинскую тайну только тогда, когда это вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.

Нарушение врачебной тайны является злоупотреблением права на информацию, что влечет гражданско-правовую ответственность.

Напомним, Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра, как члена Кабинета Министров Украины.

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